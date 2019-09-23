Путин поручил подписать соглашение о модернизации армии Абхазии

Российский лидер Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании Россией модернизации Вооруженных сил Абхазии.

Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение правительства России о подписании соглашения между Российской Федерацией и республикой Абхазии о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных Сил Республики Абхазия», – говорится в документе.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Россия заключила соглашение с Абхазией о дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества и проведении модернизации вооружений Абхазии.

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