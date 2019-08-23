Россия решила помочь Абхазии с модернизацией армии

Россия заключила соглашение с Абхазией о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Документ был подписан в рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Россией и Абхазией по итогам встречи Шойгу с абхазским коллегой Мерабом Кишмария в Москве, передает РИА «Новости».

«Сегодня мы рассмотрим и подпишем соглашение о дальнейшем развитии нашего военно-технического сотрудничества и проведении модернизации вооружений Вооруженных сил Абхазии. Добро пожаловать в Москву», – сказал Шойгу.

Министр напомнил, что Россия первой признала независимость республики и продолжает оказывать ей всестороннюю помощь.

«Довольно важное значение имеют те документы и те соглашения, подписанные в 2014 году, в 2015 году, и, безусловно, наша военная база, которую мы укрепляем и которая нашими совместными усилиями является гарантом стабильности», – подчеркнул Шойгу.

В свою очередь, Кишмария выразил благодарность за вклад России в безопасность республики.