Американские сенаторы потребовали защиты от «все более изощренной российской угрозы»

В Конгресс США внесен законопроект, который предлагает создать центр реагирования на враждебные зарубежные операции по оказанию влияния со стороны России, Ирана, Китая и Северной Кореи. Автором инициативы выступила кандидат в президенты США от демократов сенатор Эми Клобушар.

В заключении сенатора говорится, что иностранные правительства якобы стремятся распространить ложные сообщения и ввести в заблуждение американских граждан, сообщает RT.

По ее мнению, создание центра поможет разведке «лучше защищать американскую демократию».

Клобушар заявила, что ей известны факты, когда «иностранные государства и их агенты проводили масштабные и изощренные кампании по оказанию влияния с целью сеять раскол, распространять дезинформацию и вводить американский народ в заблуждение».

Соавтором законопроекта выступил еще один сенатор-демократ – Джек Рид. Он считает, что Вашингтон должен активизировать усилия по противодействию «все более изощренной и развивающейся российской угрозе».

По его словам, «Россия и другие иностранные противники неизбежно попытаются вмешаться в выборы 2020 года, распространяя дезинформацию и нацеливаясь на нашу избирательную инфраструктуру».

Спекуляции на тему «вмешательства» российских спецслужб и «российских хакеров» во внутренние дела других стран, в особенности США, стали одной из главных тем антироссийской информационной кампании.

Американский лидер Дональд Трамп отмечал, что выдвинутые «клоунами» обвинения в адрес России осложнили отношения Москвы и Вашингтона.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что обвинения в адрес России в мнимом вмешательстве во внутренние дела других государств являются иллюзией, а также «стремлением выдать желаемое за действительное», чтобы получить какого-то внешнего противника, наличие которого помогает решать внутриполитические вопросы.