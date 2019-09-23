«Орлан» превратил советскую САУ в высокоточное оружие

Российские военные впервые использовали САУ 2С7М «Малка» в качестве высокоточного оружия, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

«Самые мощные дальнобойные орудия 2С7М «Малка» ВВО впервые использованы как высокоточное оружие», – передает РИА «Новости» сообщение ВВО.

Там добавили, что установки применялись в ходе тактических учений на полигоне Трехречье в Амурской области. Подразделение САУ впервые стреляло на максимальные дальности по координатам, полученным от беспилотника «Орлан-10».

Цель располагалась на расстоянии около 40 километров от огневых позиций. При этом «Орлан» передал точные координаты объекта, артиллеристы ввели необходимые поправки и залпом нескольких орудий поразили подземную цель. Второй залп уничтожил условные подземные склады с боеприпасами.

«Применение комплекса БПЛА с дальнобойной системой «Малка» значительно расширяет ее потенциал. Появилась возможность использования мощных снарядов на дальних расстояниях с результативностью высокоточного оружия», – сообщили в ВВО.



Всего в учениях участвовали более двух тысяч военнослужащих округа.

Напомним, на прошлой неделе участники стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» выстроили многоуровневую систему воздушной разведки с помощью беспилотников.

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