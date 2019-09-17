Беспилотники создали систему воздушной разведки на учениях «Центр-2019»

Участники стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» выстроили многоуровневую систему воздушной разведки с помощью беспилотников, сообщили в Минобороны.

«Воздушная группировка беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», «Груша», «Тахион», «Форпост» позволяет непрерывно вести воздушную разведку для выявления и гарантированного уничтожения сил и средств условного противника. Действуя в связке с комплексом разведки управления и связи «Стрелец», оснащенным спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, беспилотные летательные аппараты с высокой степенью эффективности обеспечивают идентификацию обнаруженных объектов, вычисление их координат, целеуказание и подготовку данных для эффективного применения вооружения», – передает ТАСС сообщение российского военного ведомства.

На тактическом уровне действует оптико-электронный комплекс «Ирония», поставленный на вооружение соединения спецназа ЦВО. Его применение позволяет круглосуточно и в любую погоду вести визуальную разведку и передавать координаты огневым средствам для уничтожения условного противника.

Напомним, ранее о вторник командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России генерал-лейтенант Юрий Грехов рассказал, что российские комплексы ПВО в ходе стратегических учений «Центр-2019» уничтожили цели на высоте 35 километров.

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