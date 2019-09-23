Паромы столкнулись на Лене в Якутии

На реке Лена в Якутии во время переправы столкнулись два парома с людьми, сообщили в региональном МЧС.

Как сообщили в МЧС, в 23.00 по местному времени в воскресенье около острова Сафон на переправе Якутск – Нижний Бестях столкнулись «Паром-9» и «СПТО-832» частных перевозчиков. На борту обоих судов находились люди и автомобили.

«Жертв среди населения нет. Один из паромов получил повреждения носовой части, второй – в районе аппарели. Также была повреждена одна машина. Рейс был отменен, выгрузку автомобилей совершили в микрорайоне Даркылах», – передает РИА «Новости» сообщение МЧС.

Сейчас оба парома на берегу, ведется проверка.

Напомним, в декабре 2016 года автопаром «Елена» получил незначительные повреждения после того, как в порту «Кавказ» на Керченской паромной переправе в ходе швартовки его задел железнодорожный паром «Анненков».