Полк С-400 провел боевые стрельбы в Бурятии

На полигоне «Телемба» в Бурятии зенитный ракетный полк провел боевые пуски ракет комплексов С-400, сообщил представитель Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

«К учениям привлекался личный состав управления полка, командный пункт, зенитные ракетные дивизионы С-400 и зенитно-ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь», подразделения обеспечения, всего более 150 военнослужащих. Боевые упражнения выполнялись на технике полигона», – передает РИА «Новости» слова Воскресенского.

Он добавил, что на этапе боевой стрельбы на полигоне усложнили мишенную обстановку, имитирующую воздушный налет условного противника, использовав цели нового типа.

Расчеты ЗРК С-400 выполнили 10 пусков зенитных управляемых ракет и поразили все цели, в том числе высокоскоростные маневренные, летящие на предельно малых высотах.

В сентябре 2018 года в ходе маневров «Восток-2018» на полигоне «Телемба» в Бурятии были применены особые мишени-имитаторы ракет с технологией «стелс».

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