Шойгу захотел построить город в Сибири

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что мечтает вернуться в Сибирь и построить там один, «а лучше еще два города».

«Вернуться в Сибирь. Это моя главная мечта. И я убежден, что она будет реализована. Хочу вернуться во времена моей молодости», – сказал Шойгу в интервью «Московскому комсомольцу».

Шойгу признался, что испытывает большую ностальгию по Советскому Союзу, в частности, по настроению, которое царило в том числе в Братске.

«В нашей нынешней жизни, к счастью, вновь есть место для реализации таких больших проектов, какими были когда-то Комсомольск-на-Амуре, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль, большие комплексы в Иркутской области, Братская ГЭС», – добавил глава оборонного ведомства.

Он подчеркнул, что без реализации таких проектов трудно привить молодежи чувство созидания.

Шойгу также заявил, что США со своей верой в силовое превосходство являются главной угрозой для России и всего мира.