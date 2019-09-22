Шойгу назвал главную угрозу для России

США со своей верой в силовое превосходство являются главной угрозой для России и всего мира, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

«Я надеюсь, что о полномасштабной войне сегодня вопрос не стоит. И все риски и последствия, которые повлечет за собой такая полномасштабная война, очевидны каждому. По поводу третьей мировой войны есть очень большое количество самых разных высказываний. Наиболее точным и адекватным из них мне представляется такое: «Я не знаю, какой именно будет третья мировая война. Но я точно знаю, что она будет последней», – сказал он в интервью «Московскому комсомольцу».

Он отметил, что для России не становится меньше внешних угроз – особенно в условиях, когда США вышли из двух договоров в сфере контроля над ядерным оружием. Остается еще договор СНВ-3, который также может быть прекращен.

«В результате такого подхода мир становится все более непредсказуемым и менее безопасным. При сегодняшнем уровне информатизации и автоматизации высока вероятность ошибки в системе управления вооружением», – сказал Шойгу.

Он добавил, что в связи с этим на первый план в последнее время вышли вопросы «обеспечения информационной безопасности».

«Когда ты осознаешь свою уязвимость и заинтересован в сохранении баланса и всеобщей равной безопасности, это заставляет тебя включать голову. А когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные. Именно в этой ситуации я вижу сейчас главную угрозу, и не только для России», – заявил министр обороны.

Говоря об угрозах «триумфально въехать в Москву на танковой броне», которые периодически звучат на Украине, Шойгу выразил надежду, что у украинского народа и украинской власти «хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету».

«Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше. … Украинцы – братский народ. Мои родственники по линии мамы – с Украины. Там похоронен мой дед. В Великую Отечественную мама пережила там оккупацию. С Украины мамины братья ушли на фронт. И, кстати, крещен я был в 5-летнем возрасте в одном из храмов города Стаханов Луганской области. И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет», – заявил Шойгу.

Ранее министр заявлял, что военно-политическая обстановка на границах СНГ крайне напряженная, все реальнее становятся вызовы суверенитету стран Содружества.

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