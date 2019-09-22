Пожар в торговом центре во Владивостоке потушили спустя сутки

Пожарные полностью потушили возгорание в торговом центре «Максим» во Владивостоке, который загорелся еще в ночь на субботу, сообщил представитель ГУ МЧС по Приморскому краю.

«Пожар полностью потушен», – передает его слова РИА «Новости».

Пожар в торговом центре «Максим» на Проспекте 100-летия Владивостока начался около 6.00 субботы (23.00 пятницы мск). Огонь охватил 1 тыс. квадратных метров, произошло частичное обрушение конструкций. Выгорели торговые точки на четырех из пяти этажей. Пожар был локализован в 9.40 мск субботы.

Предположительно, пожар начался после взрыва газового баллона в кафе.