Политолог назвал причины успеха нового главы Калмыкии Хасикова

Во время избирательной кампании Хасиков ездил по проблемным объектам, например, по больницам, разбирался во всем на месте, прислушивался к людям. Это и помогло ему столь убедительно выиграть выборы, пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян. Так он прокомментировал состоявшуюся в субботу церемонию вступления Хасикова в должность.

Победивший на выборах главы Калмыкии 39-летний Бату Хасиков вступил в должность. В церемонии инаугурации, которая состоялась в субботу в зале заседаний регионального правительства, приняли участие более 300 человек. Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики, на мероприятии присутствовали депутаты Калмыкии, общественники, члены регионального правительства и представители федеральных органов власти.

«Клянусь верно служить народу, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Степное Уложение (Конституцию) республики Калмыкия, уважать и охранять права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы республики Калмыкия», – сказал Хасиков во время торжественной клятвы.

Эксперты отмечают, что у Хасикова солидный административный опыт. «В ходе предвыборной кампании Бату Хасикову поначалу было сложно себя показать, – сказал Петр Кирьян. – Когда он был предложен и выбран на должность врио, ему многие пеняли, что он человек из спорта, что он далек от управленческих решений. При этом почему-то упускалось из вида, что у него есть и высший политический административный опыт – он все-таки представлял регион в Совете Федерации».

Затем, как и другие врио глав регионов, которые рассчитывали выиграть выборы и работать в регионе, Хасиков прошел высшие губернаторские курсы, добавил эксперт. «Это очень важный момент. Когда людей готовят к кризисным ситуациям, к проектной работе, к формированию команды для решения той или иной конкретной проблемы. Грубо говоря, губернатор учится не по мере возникновения проблем, а мог сразу оценивать некое поле задач».

«Хоть это и не курсы «Лидеров России» на базе Высшей школы госуправления (ВШГУ), однако и здесь губернаторам на реальных кейсах детально и подробно объясняют, каковы алгоритмы решения той или иной системной проблемы, почему то или иное решение оптимальное и так далее. Можно сказать, что Хасиков отчасти и избрался потому, что эту науку он прошел и ей руководствовался в последние полтора месяца своей работы», – отметил Петр Кирьян.

Секрет успеха Хасикова, по мнению политолога, в том, что он довольно много времени потратил на погружение в тематику региона. Он не был уникален в этой тактике, но, наверное, наиболее последователен. Собеседник отметил, что в схожей манере дейстововали и руководитель Мурманской и Челябинской областей Андрей Чибис и Алексей Текслер.

«Конечно, есть обычный круг мест для посещения у других кандидатов в ходе избирательных кампаний. Но Хасиков отличался тем, что он посещал больницы, недостроенные объекты, населенные пункты, где не хватает какой-либо инфраструктуры. Он прислушивался к людям, оценивал на месте, как это все выглядит, чтобы понять, что с этим надо делать», – подчеркнул Петр Кирьян.

Когда у Хасикова, как и у многих других врио губернаторов была назначена встреча с президентом, калмыцкий руководитель пришел не с каким-то перечнем проблем, а уже с некоторым набором решений, напомнил политолог.

«В этом выборном цикле тех из губернаторов, кто принес на встречу с президентом готовые программы, можно пересчитать по пальцам одной руки. И Хасиков среди них. Это конечно положительно характеризует его на старте карьеры губернатора», – заключил Петр Кирьян.

На выборах 8 сентября Хасиков набрал 82,54% голосов. За него проголосовали 93 тыс. 704 избирателя.

Хасиков провел детство в Калмыкии, окончил Московский государственный педагогический университет, учился в аспирантуре Академии госслужбы РФ. Он – известный спортсмен и общественный деятель, обладатель многочисленных титулов в кикбоксинге и других видах единоборств. Работал советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи, в 2008-2012 годы являлся депутатом Народного хурала, в 2012-2014 годы был сенатором от главы республики.

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