Друзья рассказали о болезни Заворотнюк

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк была обнаружена только после родов, недуг развивался стремительно, пишут СМИ со ссылкой на друзей артистки.

За год до беременности Заворотнюк готовилась к гормональной терапии и проходила «серьезное обследование», включавшее МРТ головного мозга, рассказали «Комсомольской правде» друзья актрисы. По их словам, на тот момент врачи не обнаружили никаких признаков онкологии, болезнь выявили только после родов.

«Не обошлось без гормональной терапии, которая могла спровоцировать болезнь», – сообщили коллеги Анастасии.

Друзья Заворотнюк рассказали, что с актрисой работают лучшие нейрохирурги России, и сейчас появилась надежда на выздоровление.

Накануне сообщалось, что Заворотнюк пришла в сознание, ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и готовят к операции по удалению опухоли.

По данным СМИ, у Заворотнюк обнаружена опухоль мозга. Она находилась в реанимации и была частично парализована. На этой неделе она пришла в себя, сообщалось, что она чувствует себя заметно лучше.