Заворотнюк начали готовить к операции по удалению опухоли

Актриса Анастасия Заворотнюк пришла в сознание, ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Сейчас ее готовят к операции по удалению опухоли, сообщают СМИ.

«Это говорит о том, что антибиотики подействовали – врачи выбрали правильный метод и сумели снять отек мозга и остановить развитие инфекции в ослабленном организме Анастасии. Теперь, когда она приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи и продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое. Да, удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае», – передает слова знакомого с ситуацией хирурга-онколога «Комсомольская правда».

По его словам, глиобластома операбельна, однако возможность благоприятного исхода выше на ранних стадиях.

«Но у Анастасии очень хорошие шансы», – заявил он.

Ранее сообщалось, что Заворотнюк пошла на поправку, ее перевели в обычную палату.

По данным СМИ, у Заворотнюк обнаружена опухоль мозга. Она находилась в реанимации и была частично парализована. На этой неделе она пришла в себя, сообщалось, что она чувствует себя заметно лучше.