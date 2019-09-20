Соловьев: Москва обновляет внешнюю политику и призывает Запад очнуться

«Россия не просто «грозит пальчиком» Западу, призывая его быть скромнее. Москва указывает на наивность западоцентристского подхода к мировой политике. Реалии изменились, к ним необходимо приспосабливаться», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя призыв главы МИД России реформировать СБ ООН из-за «перепредставленности» нем стран Запада.

«Впервые идея о реформировании Совбеза ООН прозвучала на Дальневосточном экономическом форуме, когда Владимир Путин заявил, что необходимо рассмотреть возможность реформирования Совета безопасности», – напомнил теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.

При этом, как отметил журналист, ранее Россия последовательно выступала за сохранение той конфигурации Совбеза ООН, которая сложилась после Второй мировой войны.

«Очевидно, сейчас нас эта конфигурация не устраивает, и Кремль проводит «апдейт» внешней политики. В эту же логику укладывается заявление Путина относительно саммита G-8, когда он сказал, что без Китая и Индии «восьмерка» несерьезна. Современные реалии – когда расширился клуб ядерных держав и крупнейших мировых экономик – не соответствуют современной конфигурации Совбеза ООН, где заседает и имеет право вето ограниченное количество стран. Потому Западу пора очнуться», – подчеркнул Соловьев.

Напомним, ранее в статье в журнале «Россия в глобальной политике» глава МИД России Сергей Лавров высказался за реформирование Совбеза ООН и указал на «перепредставленность» Запада в этом органе. «Реформирование Совбеза должно прежде всего учитывать интересы стран Азии, Африки, Латинской Америки, а любая формула – опираться на принцип самого широкого согласия государств-членов ООН», – написал министр.

«В этом же русле следует работать над совершенствованием системы мировой торговли, придавая особое значение гармонизации интеграционных проектов в различных регионах мира», – отметил глава МИД России, призвав использовать потенциал G20, БРИКС и ШОС как инструментов глобального управления.

Ранее глава МИД России заявил о необратимой трансформации мирового порядка и обреченности попыток одностороннего решения глобальных проблем.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Россия предложила Европе освободиться от Америки.