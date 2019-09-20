Лавров заявил о «перепредставленности» Запада в СБ ООН

Необходимо адаптировать систему международных отношений к реалиям современного геополитического ландшафта, в том числе Совет Безопасности ООН, «где Запад неоправданно перепредставлен, по современным меркам», заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Безусловно, жизнь не стоит на месте. Бережно сохраняя сформированную по итогам Второй мировой войны систему международных отношений, стержневым элементом которой остается ООН, необходимо аккуратно, но последовательно адаптировать ее к реалиям современного геополитического ландшафта», – заявил Лавров в своей статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике», опубликованной на сайте МИД России.

Глава МИД России указал, что способствовать созданию стабильного мироустройства будет реформа Совета Безопасности ООН, «где Запад неоправданно перепредставлен, по современным меркам».

Так, по мнению Лаврова, «реформирование Совбеза должно прежде всего учитывать интересы стран Азии, Африки, Латинской Америки, а любая формула – опираться на принцип самого широкого согласия государств-членов ООН».

«В этом же русле следует работать над совершенствованием системы мировой торговли, придавая особое значение гармонизации интеграционных проектов в различных регионах мира», – отметил глава МИД России, призвав использовать потенциал G20, БРИКС и ШОС как инструментов глобального управления.

«Очевидно, что без настоящей коллегиальности, без деполитизированного партнерства при центральной координирующей роли ООН невозможно добиться снижения конфронтационности, укрепить доверие и справиться с общими вызовами и угрозами», – подчеркнул министр.

«Давно пора договориться о единообразном толковании принципов и норм международного права, а не пытаться действовать по известной поговорке «закон – что дышло». Договариваться сложнее, чем выдвигать ультиматумы, но терпеливо согласованные компромиссы будут гораздо более надежным механизмом предсказуемого ведения мировых дел», – указал глава МИД России.

Он напомнил, что такая задача многократно декларировалась на высшем уровне в документах ОБСЕ, настало время переходить от слов к делу. «Содружество Независимых Государств, Организация Договора о коллективной безопасности не раз выражали готовность вносить вклад в такую работу», – обратил внимание Лавров.

Ранее глава МИД России заявил о необратимой трансформации мирового порядка и обреченности попыток одностороннего решения глобальных проблем.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Россия предложила Европе освободиться от Америки.