Лавров обвинил США в стремлении рассорить Россию и Китай

Соединенные Штаты не скрывают желания рассорить Россию и Китай, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в своей статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего», приуроченной к открытию 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Наши американские коллеги упорно стремятся мобилизовать по сути всех своих внешних партнеров для сдерживания России и Китая. При этом не скрывают желания рассорить Москву и Пекин, расстроить и подорвать развивающиеся вне американского контроля многосторонние объединения и региональные интеграционные структуры в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе», – заявил Лавров в своей статье для журнала «Россия в глобальной политике», опубликованной на сайте МИД России.

Соединенные Штаты «оказывают давление на страны, которые не играют по навязываемым им «правилам» и осмеливаются делать «неправильный» выбор в пользу сотрудничества с «противниками» Америки», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

«В экономической области «правилом» стали протекционистские барьеры, санкционные рычаги, злоупотребление статусом доллара как основного средства расчетов, обеспечение конкурентных преимуществ нерыночными способами, экстерриториальное применение национального законодательства США, в том числе в отношении ближайших союзников», – констатировал глава МИД России.

«Что мы имеем в результате? В политике – расшатывание международно-правового фундамента, нарастание нестабильности и неустойчивости, хаотичная фрагментация глобального пространства, углубление недоверия между участниками международной жизни», – обратил внимание Лавров.

«В сфере безопасности – размывание грани между несиловыми и силовыми методами достижения внешнеполитических целей, милитаризация международных отношений, повышение роли ядерного оружия в доктринальных документах США, снижение порога его возможного применения, появление новых очагов вооруженных конфликтов, сохранение глобальной террористической угрозы, милитаризация киберпространства», – отметил дипломат.

В мировой экономике, продолжил Лавров, наблюдаются «повышенная волатильность, ужесточение борьбы за рынки, энергоресурсы и маршруты их транспортировки, торговые войны, расшатывание многосторонней торговой системы». «Добавим сюда всплеск миграционных процессов, углубление межнациональной и межконфессиональной розни, – отметил министр. – Разве такой «миропорядок, основанный на правилах», нам нужен?»

Он назвал абсурдными попытки «западных либеральных идеологов выставить Россию «ревизионистской силой». «Мы были одними из первых, кто привлек внимание к трансформации мировой политической и экономической систем, которые в силу объективного хода истории не могут быть статичными», – подчеркнул глава МИД России.

Лавров указал на то, что «использование односторонних методов решения глобальных проблем обречено на провал», а продвигаемый Западом «порядок» нацелен на «ревизию ключевых международно-правовых механизмов», а также «не в состоянии генерировать такие решения глобальных проблем, которые будут жизнеспособны и устойчивы в долгосрочном плане, а не рассчитаны на пропагандистский эффект в рамках электорального цикла той или иной страны».

Кроме того, глава МИД России заявил о необратимой трансформации мирового порядка.

Напомним, в сентябре прошлого года США признали конец эпохи однополярного мира.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Россия предложила Европе освободиться от Америки.

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