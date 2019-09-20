Цена барреля нефти Brent выросла до 64,7 доллара

Мировые цены на нефть утром пятницы, 20 сентября, растут на фоне сохранения рисков вокруг ситуации на Ближнем Востоке.

К 8.25 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,47% – до 64,7 доллара за баррель. WTI дорожала на 0,81% – до 58,66 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

По словам старшего рыночного аналитика OANDA Джефри Хейли, мнение которого приводит Agence France-Presse, на нефтяных рынках не наблюдается желание активно продавать нефть перед выходными. По его словам, такое настроение на рынках связано с тем, что риски новых атак скорее увеличились, чем сократились.

Накануне захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили, что могут в любой момент предпринять новую атаку на объекты в Саудовской Аравии.

В ночь на субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Эр-Рияд признал потерю половины нефтедобычи.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что атака дронов взорвет мировой рынок нефти.