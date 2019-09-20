Болгарский «Лудогорец» разгромил ЦСКА в Лиге Европы

Футболисты московского ЦСКА в гостях уступили болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового раунда Лиги Европы.

Встреча в Разграде завершилась со счетом 1:5 в пользу болгарской команды, передает ТАСС.

В составе ЦСКА гол забил Игорь Дивеев (11-я минута). У «Лудогорца» отличились Вандерсон (48), Йоди Лукоки (50) и Клаудиу Кешеру (52, 69, 73 – с пенальти).

Для 19-летнего Дивеева, перешедшего в ЦСКА из «Уфы» в феврале 2019 года, забитый гол стал первым в клубной карьере.

В следующем туре ЦСКА на домашнем поле сыграет с испанским «Эспаньолом», а «Лудогорец» в гостях встретится с венгерским «Ференцварошем». Обе встречи пройдут 3 октября.

Напомним, 29 августа московский «Спартак» проиграл португальской «Браге» и завершил выступление в еврокубках. Днем ранее «Краснодар» проиграл греческому «Олимпиакосу» и завершил выступление в Лиге чемпионов.