Путин междометием охарактеризовал ситуацию в затопленном регионе

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения в Иркутской области, прокомментировал ситуацию в регионе словом «М-да».

Видео с совещания опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Путин также раскритиковал медленную ликвидацию последствий паводков в Иркутской области.

Он заявил, что осталось очень много вопросов и проблем с помощью жителям пострадавшего от затопления Тулуна. Президент также подчеркнул, что нельзя затягивать с восстановлением и строительством школ и детсадов в Иркутской области.

Также он выступил с критикой в адрес Сбербанка в связи с его позицией по долгам пострадавших от наводнения людей.