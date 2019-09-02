Армия по поручению Шойгу подключилась к ликвидации ЧС на Дальнем Востоке

Военнослужащие сводного отряда Восточного военного округа (ВВО) закончили возведение защитного гидротехнического сооружения в Комсомольске-на-Амуре по поручению главы Минобороны Сергея Шойгу.

Объект соединил защитные конструкции двух крупных предприятий и позволил прикрыть от возможного подтопления целый район города, говорится в сообщении на сайте военного ведомства. Общая протяженность дамбы составила более 3 тыс. метров.

После завершения данных работ грузовые автомобили сводного отряда были переброшены на два новых участка в район Индустриального шоссе и в район поселка Менделеево, где идет укрепление и увеличение по высоте защитных сооружений до отметки уровня воды девять метров.

Помимо этого, продолжаются работы по разработке и отгрузке экскаваторами железнодорожного соединения грунта в самосвалы, в том числе сторонних организаций.

Продолжаются мероприятия в рамках оказания помощи комсомольскому авиационному заводу, военные водители доставляют около 300 метров кубических грунта в сутки.

Кроме того, военнослужащие продолжают заготовку мешков с песком, всего с начала работ военные железнодорожники подготовили более 70 тыс.

В состав отряда входят военнослужащие соединения железнодорожных войск округа, грузовые автомобили КамАЗ, «Урал», экскаваторы, бульдозеры и виброкаток.

Всего для проведения превентивных работ в городе привлечено более 120 человек, задействовано около 25 единиц автомобильной и специальной техники.