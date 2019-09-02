Климатолог объяснил огромную мощь идущего на США урагана «Дориан»

Ураган «Дориан» достиг такой силы, поскольку при его формировании сложилось слишком много «благоприятных» обстоятельств, заявил газете ВЗГЛЯД российский климатолог, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.

Ураган «Дориан», идущий в направлении США, усилился до максимальной пятой категории. На всем побережье штата Южная Каролина и в прибрежных округах Джорджии объявлена эвакуация. На Багамских островах уже есть жертвы. Ожидается, что «Дориан» станет одним из мощнейших ураганов в истории.

«Верхний слой океана (50-100 метров), где ураган образовывался, должен быть прогрет до высоких температур (27 градусов и выше). Чем больше энергии он получит, тем мощнее будет ток снизу. Дальше он закрутится и пойдет как гигантская шайба, подпитываясь от прогретой поверхности океана и набирая все большую силу. Все эти предпосылки создались, поэтому ураган «Дориан» такой мощный», –­ рассказал эксперт.

По словам Кокорина, предотвратить такой ураган нельзя, поскольку объем прогретой воды очень велик, и «охладить его нереально». «Это гораздо большие мощности, совершенно иные масштабы по энергетике, чем разгон облаков на 9 мая над Красной площадью», – говорит Кокорин.

Эксперт отметил, что в последние годы ученые научились изучать траекторию и мощность урагана, и сегодня эти данные позволяют лучше готовиться к удару стихии.

«Лучше научились рассчитывать траекторию урагана, что очень важно для определения мест, где нужно объявить чрезвычайное положение, где эвакуировать людей и так далее», – сказал Кокорин.