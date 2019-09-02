Школьникам в Новом Уренгое предложили кальяны в честь Дня знаний

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Украинский авиапром обратился к России с последней просьбой

Самый грузоподъемный серийный самолет в мире – Ан-124 «Руслан» – выполняет поистине уникальные задачи, особенно для российских военныхФото: Anton Bannikov/wikipedia
Украинский концерн «Антонов» потребовал от России переименовать новый транспортный самолет, который разрабатывается на базе Ан-124 «Руслан». Дескать, это другой лайнер и маркой «Ан» он именоваться не имеет права. В России не возражают – нам незачем ставить чужой бренд на свой самолет. Важнее другое – развитие одного из самых востребованных транспортных самолетов в мире теперь идет без Украины. Подробности...
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Как накормить кормильцев на Сахалине и Курилах

Территория осваивалась в режиме добычи всего хорошего на огромном далеком острове, напоминает Валерий ЛимаренкоФото: Сергей Кривошеев/РИА «Новости»
Один из самых восточных регионов РФ – Сахалинская область – обеспечивает страну миллиардами долларов экспортной выручки, имеет большой бюджет, но остается в числе рекордсменов по аварийному жилью и низкому качеству медицины. Спецкор газеты ВЗГЛЯД выяснял, как врио главы Сахалина Валерий Лимаренко борется с этими парадоксами и будет ли у острова мост с материком.  Подробности...
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Что мешает сделать нормой семью с тремя детьми

Владимир Путин с детьми из семьи Шутылевых из Хакасии Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин назвал семью с тремя детьми правильной. Президент уже много раз говорил о необходимости роста рождаемости и важности больших семей. И это на самом деле главная задача для государства и общества. Семья с тремя детьми должна стать нормой, если мы хотим сохранить и развить великую русскую цивилизацию. Подробности...
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Украина сжигает «ядерные мосты» с Россией

Украинцы продвинулись в решении проблемы ядерного топлива, но риски остаются колоссальнымиФото: Дворной Б./ТАСС
На Украине объявили о планах провести до 2024 года модернизацию всех АЭС страны, потратив на это 240 млн долларов. Одна из особенностей проекта – попытка наладить собственное производство оборудования для четырех атомных станций. Киев пытается полностью отказаться от ядерного сотрудничества с Москвой, не обращая внимания даже на то, что спешка в подобном вопросе чревата риском техногенных катастроф. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Горькое обаяние американского социализма

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Сегодня быть западным (равно как и западническим) либералом означает быть социалистом. И чем радикальнее, тем лучше. Эта тенденция, пусть и с опозданием, неизбежно возобладает и в России. Подробности...
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На русском Севере ищут себя

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Русский Север притягивает раз за разом тем, что обнажает скрытое: когда день за днем идешь среди ясных линий, прозрачной красоты, длинных туманов – совершенно не остается сил лгать себе. Подробности...
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Россия и Британия близки в описании Друга, Врага и Конфликта

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Удивительно, насколько язык «нового Брекзита» соответствует нашему лоялистскому в России. Общего в правой повестке Британии, правых повестках США и других европейских стран очень много. Подробности...
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      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

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              Школьникам в Новом Уренгое предложили кальяны в честь Дня знаний

              2 сентября 2019, 13:08

              Текст: Алексей Дегтярев

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              В Новом Уренгое кальянная в ходе рекламной акции пообещала школьникам на День знаний бесплатные кальяны, сообщают СМИ со ссылкой на публикацию заведения в соцсетях.

              «Всем школьникам кальян на фрукте в подарок», – говорится в слогане акции рекламного поста, опубликованном в соцсетях, передает Ura.ru.

              В комментариях пользователи выразили свое возмущение этой акцией.

              «Похоже, чью-то лавочку-кальяночку скоро прикроют. Глупо, очень глупо», – цитирует издание комментарий одного из пользователей Анны Хмель.

              «И бальзам 45 градусов на травах», – добавил Андрей Каргаполов.

              Депутат регионального законодательного собрания Иван Вершинин отметил, что реклама подразумевает продажу кальяна несовершеннолетним.

              «Неудачная шутка! Вас могут превратно понять, буквально. Рекомендую вам удалить данный пост», – написал Вершинин в соцсетях.

              Директор заведения Евгений Кашкаров пояснил, что для не достигших совершеннолетия посетителей кальяны не продают.

              «Мы дали этот пост, чтобы о нас могли услышать те люди, которые о нас не знали. Сделали такой хайп небольшой. У нас исключительно вход «18+», по паспортам. Именно этого правила придерживаемся», – уточнил он.

              Вместе с тем он отметил, что для несовершеннолетних также есть специальные закрытые комнаты, где те могут поиграть в настольные и в видеоигры с разрешения родителей.

              Ранее на Урале в День знаний для детей спели о «рюмке водки на столе».


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