Школьникам в Новом Уренгое предложили кальяны в честь Дня знаний

В Новом Уренгое кальянная в ходе рекламной акции пообещала школьникам на День знаний бесплатные кальяны, сообщают СМИ со ссылкой на публикацию заведения в соцсетях.

«Всем школьникам кальян на фрукте в подарок», – говорится в слогане акции рекламного поста, опубликованном в соцсетях, передает Ura.ru.

В комментариях пользователи выразили свое возмущение этой акцией.

«Похоже, чью-то лавочку-кальяночку скоро прикроют. Глупо, очень глупо», – цитирует издание комментарий одного из пользователей Анны Хмель.

«И бальзам 45 градусов на травах», – добавил Андрей Каргаполов.

Депутат регионального законодательного собрания Иван Вершинин отметил, что реклама подразумевает продажу кальяна несовершеннолетним.

«Неудачная шутка! Вас могут превратно понять, буквально. Рекомендую вам удалить данный пост», – написал Вершинин в соцсетях.

Директор заведения Евгений Кашкаров пояснил, что для не достигших совершеннолетия посетителей кальяны не продают.

«Мы дали этот пост, чтобы о нас могли услышать те люди, которые о нас не знали. Сделали такой хайп небольшой. У нас исключительно вход «18+», по паспортам. Именно этого правила придерживаемся», – уточнил он.

Вместе с тем он отметил, что для несовершеннолетних также есть специальные закрытые комнаты, где те могут поиграть в настольные и в видеоигры с разрешения родителей.

Ранее на Урале в День знаний для детей спели о «рюмке водки на столе».