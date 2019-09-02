В День знаний для детей на Урале спели о «рюмке водки на столе»

Жители поселка Новосинеглазово в Челябинской области выразили негодование по поводу концерта к 1 Сентября, на котором для детей исполнили песню «Рюмка водки на столе» и песню «Ленинграда» с фразой «наверное, был я бухой».

«На День знаний в поселок Новосинеглазово приехали депутат Госдумы Литовченко А.Г., депутат Челябинской гордумы Паутов В.Г. и генерал-майор ВДВ Качанов А.П. Спасибо им за День знаний!» – говорится в описании опубликованного на YouTube ролика.

На видео музыканты перед детьми исполнили песню «Рюмка водки на столе».

«Что за жесть была устроена сегодня перед ДК? Праздничный концерт, посвященный Дню знаний, который начался с «Рюмки водки на столе» («ну ведь повод выпить» – цитата солиста выступающей группы), а продолжился «Ленинградом» («когда переехал не помню, наверное, был я бухой»)? Что у господина Литовченко и организаторов в голове кисель (простите)?» – приводит Ura.ru комментарий одного из пользователей соцсетей под роликом.

«Меня пригласили на День знаний и проверить состояние актового зала в клубе – я помогал с ремонтом. Потом глава и депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов попросили меня подняться на установленную рядом сцену и поздравить с праздником. Затем я уехал. Сегодня мне рассказали про этот кошмар. Что за группа, кто пел и что – я понятия не имею», – пояснил сам депутат Литовченко изданию.

В администрации Новосинеглазово пояснили, что на праздник пригласили группу «Сентябрь», музыкантов позвал Виталий Паутов.

«Да, я действительно пригласил «Сентябрь». Но эти песни они исполнили по просьбе молодежи. Когда праздник уже закончился, и почти все родители с детьми разошлись», – рассказал парламентарий.