Австралия отказалась размещать американские ракеты средней дальности

Австралия не будет использоваться в качестве базы для размещения американских ракет средней дальности, заявил посол страны в России Грейм Михан.

По его словам, министр обороны Австралии Линда Рейнолдс и премьер-министр Скотт Моррисон заявили, что ракеты точно не будут размещены, передает РИА «Новости».

«Конечно, я не могу предсказать, что новый премьер-министр или новое правительство может сделать через пять-десять лет, но наш премьер-министр сказал, что мы не будем, и это достаточно ясный и определенный ответ», – сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что США и Австралии понадобилась «новая эра» в контроле над вооружениями.

До этого госсекретарь США Майкл Помпео ответил на вопрос о размещении ракет средней дальности в Австралии. Министр обороны США Марк Эспер выступал за размещение ракет наземного базирования средней дальности в Азии после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официально прекратил свое существование 2 августа после одностороннего выхода Вашингтона из ДРСМД.