США и Австралии понадобилась «новая эра» в контроле над вооружениями

США и Австралия заявили о необходимости «новой эры» в области контроля над вооружениями с расширенным числом участников, говорится в совместном заявлении по итогам 29-х ежегодных австралийско-американских министерских консультаций.

«Министры и госсекретарь подтвердили необходимость новой эры в контроле над вооружениями, которая расширит число государств и систем вооружений, включенных в достигнутые соглашения, а также активизирует усилия по сокращению ядерных рисков», – передает ТАСС заявление по итогам консультаций с участием госсекретаря и министра обороны США Майкла Помпео и Марка Эспера, а также глав внешнеполитического и оборонного ведомств Австралии Марис Пейн и Линды Рейнолдс.

США и Австралия не исключили возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но призвали Россию и Китай начать переговоры по вопросу контроля над вооружениями.

«С этой целью, не исключая возможность продления ДСНВ, они призвали Россию и Китай сесть за стол переговоров и присоединиться к США в их усилиях по продвижению ориентированной на будущее повестки дня в области контроля над вооружениями, опирающейся на сохраняющую свою актуальность важность Договора о нераспространении ядерного оружия», – говорится в заявлении.

Напомним, 2 августа Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официально прекратил свое существование после одностороннего выхода Вашингтона из ДРСМД. Страны НАТО полностью поддержали решение американских властей.

Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, однако Вашингтон заявил о намерении создавать запрещенные ДРСМД ракеты.

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