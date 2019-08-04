Помпео ответил на вопрос о размещении ракет средней дальности в Австралии

Госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя прозвучавшее заявление о размещении ракет наземного базирования средней дальности в азиатском регионе после выхода из ДРСМД, ответил на вопрос о том, планируется ли развернуть их на военной базе в окрестностях города Дарвин в северной части Австралии.

«Что касается того, где мы разместим эти [ракеты], честно говоря, решения о развертывании сил, размещении ракет, обо всех вещах, которые мы делаем по всему миру – это то, что мы оцениваем постоянно», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, американские власти хотят убедиться, что защищают интересы США и своих партнеров.

«Я думаю, наши усилия по развертыванию ресурсов, наших оборонных ресурсов для стабильности и сдерживания в мире – это то, что мы всегда рассматриваем, мы рады этому и будем делать это при тесных консультациях с каждым партнером», – сказал Помпео.

Напомним, накануне министр обороны США Марк Эспер выступил за размещение ракет наземного базирования средней дальности в Азии после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Напомним, 2 августа Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официально прекратил свое существование после одностороннего выхода Вашингтона из ДРСМД. Страны НАТО полностью поддержали решение американских властей.

Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, однако Вашингтон заявил о намерении создавать запрещенные ДРСМД ракеты.

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