В Дамаске прогремели взрывы

В небе над Дамаском прогремели как минимум два взрыва. Сообщается также о взрывах в юго-восточном пригороде сирийской столицы. Позже стало известно об уничтожении беспилотника над городом Акраба недалеко от Дамаска.

Взрывы прогремели около 20.05, передает РИА «Новости».

Гостелеканал Syria TV сообщает о «мощных звуках» в юго-восточном пригороде Джарамана.

ГосТВ Ikhbariya также сообщает об уничтожении неизвестного беспилотника над городом Акраба в 10 км к югу от сирийской столицы.

«Поступают сообщения об уничтожении БПЛА в небе над Акрабой в окрестностях Дамаска», – сообщает телеканал.