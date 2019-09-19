Путин назначил нового заместителя Лаврова

Президент России Владимир Путин назначил заместителем министра иностранных дел Андрея Руденко.

«Назначить Руденко Андрея Юрьевича заместителем министра иностранных дел РФ», – говорится в тексте указа на официальном портале нормативных актов.

Указ вступил в силу.

На прошлой неделе Путин подписал указ, которым освободил от должности замминистра иностранных дел России Григория Карасина. Вместо него был назначен Евгений Карасев, а Карасин перешел на работу в Совфед.