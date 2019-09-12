Карасин назначен сенатором от Сахалина

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал первый приказ в новой должности, которым назначил экс-замминистра иностранных дел России Григория Карасина сенатором от региона, сообщают информационные агентства.

«Я подписываю первый указ в должности губернатора Сахалинской области о назначении Григория Карасина членом Совета Федерации по Сахалинской области», – передает ТАСС слова Лимаренко перед подписанием документа.

Сам Карасин заявил, что на новом посту он будет делать все, чтобы Сахалин и Курилы стали новой визитной карточкой России.

Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности замминистра иностранных дел России Григория Карасина.

В четверг состоялась церемония инаугурации губернатора Сахалинской области, Валерий Лимаренко официально вступил в должность руководителя региона.