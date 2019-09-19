В Шереметьево открыли третью взлетно-посадочную полосу

В Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса (ВПП-3), первую посадку осуществил рейс авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Петербург – Москва.

Воздушное судно по традиции встретили в аэропорте водной аркой, передает РИА «Новости».

Минтранса сообщил, что открытие новой ВПП позволит увеличить количество взлетно-посадочных операций (ВПО) в аэропорту с 65 до 90 в час.

Ранее сообщалось, что официальное открытие третьей ВПП в Шереметьево состоится 1 сентября, однако его перенесли.

Первоначально открыть новую ВПП планировалось к началу чемпионата мира по футболу 2018 года, но ввод в эксплуатацию несколько раз переносился.