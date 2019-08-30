Открытие третьей ВПП в Шереметьево вновь перенесли

Открытие третьей взлетно-посадочной полосы в «Шереметьево» перенесено на более поздний срок.

Об этом сообщили в воздушной гавани, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что официальное открытие третьей ВПП в Шереметьево состоится 1 сентября.

Первоначально открыть новую ВПП планировалось к началу чемпионата мира по футболу 2018 года, но ввод в эксплуатацию несколько раз переносился.