Названа дата открытия третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьево

Аэропорт Шереметьево запустит в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября, сообщила пресс-служба авиагавани.

«1 сентября 2019 года международный аэропорт Шереметьево запускает в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3)», – передает сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Между тем, ранее появились сведения, что использование ВПП-3 в Шереметьево будет ограничено из-за населенных пунктов рядом с аэропортом, однако эту информацию опровергли.