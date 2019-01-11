Минтранс опроверг ограничения для новой полосы аэропорта Шереметьево

Эксплуатация новой, третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Шереметьево не потребует каких-либо ограничений, сообщили в пресс-службе Минтранса.

Ранее в пояснительной записке к законопроекту Минтранса о приаэродромных территориях сообщалось, что использование третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьево будет ограничено из-за находящихся рядом населенных пунктов.

«Минтранс не согласен с формулировками некоторых СМИ по поводу использования третьей ВПП аэропорта Шереметьево. Ее эксплуатация будет осуществляться без каких-либо ограничений благодаря применению мер снижения авиационного шума. Этого удастся добиться за счет внедрения новых технологий обслуживания воздушного движения, в том числе процедур маневрирования в районе аэродрома. Эти технологии предусматривают точное выдерживание заданных траекторий полета – самолет выполняет полет точно по установленной схеме, без отклонений, в том числе над жилой застройкой», – сообщила пресс-служба Минтранса, передает ТАСС.

Эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета Виктор Галенко рассказала РИА «Новости», запрет на ночные рейсы с новой полосы Шереметьево, который может быть введен в результате законопроекта Минтранса – нормальная практика для многих аэропортов мира.

«Это может быть плюсом не только для местных жителей, но и для пассажиров, которым неудобно прилетать ночью», - сказал Галенко.

Эксперт напомнил, что строительство у аэродромов по советским нормам было запрещено. «Затем на этих территориях началась хаотичная застройка, и жителям приходится терпеть дискомфорт», – заключил Галенко.