Минтранс заявил о невозможности полноценного использования новой полосы в Шереметьево

Использование третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьево будет ограничено из-за находящихся рядом населенных пунктов, говорится в пояснительной записке к законопроекту Минтранса о приаэродромных территориях.

В записке отмечается, что для развития аэропортов необходима свободная территория, но в аэропорту Шереметьево в зону строительства третьей взлетно-посадочной полосы попала густонаселенная территория.

«Около тысячи человек проживает непосредственно в зоне строительства, плюс несколько тысяч в санитарно-защитной зоне. На выкуп земель, находящихся в зоне строительства, в 2011-2015 гг. федеральный бюджет потратил 5,4 млрд рублей», – говорится в документе.

Полоса расположена в 5 км от Лобни, в 3 км от Сходни и 5 км от Зеленограда, что, по мнению Минтранса, не позволит полноценно ее использовать.

«Из-за высоких показателей авиационного шума количество рейсов в ночное время придется ограничить», – отмечается в записке.

В июне 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении земельного участка под строительство третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево.

В декабре 2016 года газета ВЗГЛЯД писала о том, что от массовой отмены авиарейсов из Шереметьево может спасти только третья взлетно-посадочная полоса.