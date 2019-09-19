ОЭСР понизила прогноз по росту ВВП в России

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела в сторону понижения майский прогноз по росту реального ВВП России, предсказав его на уровне 0,9% в 2019 году.

Соответствующие данные содержатся в осеннем докладе организации, опубликованном в четверг, передает ТАСС.

В мае ОЭСР предрекала российской экономике в 2019 году рост на 1,4%, что на 0,5 процентных пункта (п. п.) выше, чем в актуальном докладе. В 2018 году рост составил 2,3%.

Ожидания на 2020 год также были пересмотрены в меньшую сторону – на уровне 1,6% (минус 0,5 п. п.), хотя в мае эксперты рассчитывали на рост в 2,1%.

Пересмотр произошел на фоне общего снижения роста ВВП в большинстве стран G20 и в мире.

«Другие страны с формирующимся рынком, такие как Индия, Мексика, Бразилия, Россия и Индонезия, при гибких режимах обменного курса и управляемых рисках обслуживания долговых обязательств в иностранной валюте также имеют пространство для дальнейшего ослабления монетарной политики со снижением инфляции, пользуясь возможностью улучшить свои фискальные позиции», – отметили эксперты организации.

Они подчеркнули, что «в странах с формирующимся рынком, где присутствуют опасения по поводу устойчивости внешних или фискальных позиций, а также здоровья банковского сектора, необходима устойчивая макроэкономическая политика, чтобы сохранить доверие инвесторов».

В целом рост реального ВВП в мире окажется ниже, чем ожидалось, и составит 2,9% в 2019 году.

«Продолжающееся усиление напряженности в торговле серьезно сказывается на доверии и активности инвесторов. (...) Резкий скачок цен на нефть из-за растущей геополитической напряженности и перебоях с поставками нефти в Саудовской Аравии также увеличивает неопределенность и финансовую нестабильность», – констатировали эксперты.

Таким образом, темпы роста мирового ВВП замедлились до минимума со времени финансового кризиса 2008 – 2009 годов.

Ранее сообщалось, что профицит бюджета России в 2020 году составит 0,8% ВВП.