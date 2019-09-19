Подростки изнасиловали 14-летнюю девочку в Омской области

В Омской области СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования тремя подростками 14-летней девочки, сообщили в ведомстве.

Во вторник, 17 сентября, около 21.00 школьница возвращалась домой, на нее напали и затащили в безлюдное место трое школьников 13, 14 и 15 лет, которые изнасиловали сверстницу, сообщается на сайте регионального СК.

«В настоящее время проводится расследование, по ходатайству следователя в отношении двух подозреваемых, 14 и 15 лет, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении 13-летнего подростка, не достигшего возраста уголовной ответственности, решается вопрос о помещении его в специализированное помещение для несовершеннолетних», – говорится в сообщении регионального СК.

Напомним, в среду в казанском поселке Дербышки педофил изнасиловал третьеклассницу.