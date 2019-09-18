Третьеклассницу изнасиловали в пригороде Казани

В казанском поселке Дербышки педофил изнасиловал третьеклассницу, сообщают СМИ.

Как пишет «Вечерняя Казань», девочка возвращалась из школы домой, когда на нее напал педофил. На улице Липатова (отдаленная улица поселка, проходящая вдоль железной дороги – прим. ВЗГЛЯД) злоумышленник затащил девочку в кусты и изнасиловал.

Как сообщили изданию в полиции Казани, насильник задержан.

Как сообщает «Татар-информ», задержанному 38 лет, он уже отсидел за преступление против половой неприкосновенности.

Напомним, в понедельник сообщалось, что в квартире на востоке Москвы на протяжении четырех дней 32-летний мужчина удерживал 13-летнюю незнакомую школьницу. Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый за разбой уроженец Магнитогорска.