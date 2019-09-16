Педофил четыре дня удерживал школьницу в Москве

В квартире на востоке Москвы на протяжении четырех дней 32-летний мужчина удерживал 13-летнюю незнакомую школьницу.

По информации телеканала «РЕН ТВ», квартира, где все произошло, находится на 1-й Новокузьминской улице.

Сообщается, что когда девочка попросила ее отпустить, злоумышленник накинулся на нее с кулаками, а затем несколько раз изнасиловал.

Через четыре дня школьница вернулась домой.

Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый за разбой уроженец Магнитогорска.

На прошлой неделе в Сочи в одном из санаториев, где проходили лечение дети, больные ДЦП, поймали педофила, который работал массажистом и совершал преступления прямо во время сеансов.