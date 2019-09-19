Премьера Канады обвинили в расизме накануне выборов

Лидер оппозиционной Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх обвинил премьер-министра страны Джастина Трюдо в расизме за фото, на котором глава правительства изображен в черном гриме и белом тюрбане.

«[Данное фото] – это высмеивание кого-то за то, как он живет. Я думаю, что он [Трюдо] должен ответить на вопрос, почему он это сделал, о чем говорит эта [его выходка], что он думает о людях, которые только из-за того, кто они есть, из-за цвета своей кожи, сталкиваются с проблемами в жизни», – заявил Сингх.

«Расизм реален. Я испытал это на себе, и он [премьер-министр] должен ответить на эти вопросы», – приводит ТАСС со ссылкой на CBC слова Сингха, который является последователем религиозного течения сикхизм и сам носит тюрбан.

В среду вечером журнал Time в Twitter опубликовал черно-белую фотографию 2001 года, на которой Трюдо стоит в окружении четырех женщин. На его голове белый тюрбан, а на лицо наложен черный грим. Снимок был сделан на закрытой вечеринке под названием «Арабская ночь» в одной канадской частной школе, где на тот момент преподавал Трюдо.

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF — TIME (@TIME) September 18, 2019

Тем временем сам канадский премьер на борту своего самолета в аэропорту Галифакса принес извинения за наряд и грим.

«В 2001 году на одной из вечеринок я был одет в костюм Аладдина, на лице у меня был макияж. Я глубоко сожалею об этом, я должен был тогда хорошо подумать. Я прошу у канадцев за это прощения» – передает РИА «Новости» слова Трюдо.

Он добавил, что 18 лет назад не думал, что такой костюм можно будет связать с расизмом.

«Теперь я понимаю, что это не так», – сказал премьер.

Глава правительства также подчеркнул, что «всю жизнь боролся в расизмом и был сторонником толерантности».

11 сентября Трюдо объявил о начале предвыборной кампании.

Трюдо сообщил о роспуске парламента перед запланированными на 21 октября выборами.

Основная предвыборная борьба развернется на предстоящих выборах между либералами и Консервативной партией.