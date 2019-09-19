Взрыв произошел в Афганистане, есть жертвы и десятки пострадавших

В результате взрыва машины у здания национального директората безопасности в городе Калат на юге Афганистана погибли семь человек, еще 85 человек ранены, сообщили СМИ.

Как сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на губернатора Раматуллаха Ярмала, пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв, передает РИА «Новости».

Сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиль у офиса управления национальной безопасности, передает ТАСС.

Взрыв произошел через два дня после того, как 17 сентября радикальная группировка «Талибан» (запрещена в России), пообещавшая сорвать запланированные на конец сентября президентские выборы, организовала взрывы в Кабуле и провинции Парван, жертвами которых стали 48 человек, 80 пострадали.

Во вторник сообщалось, что по меньшей мере 24 человека погибли, еще 31 человек получил ранения при взрыве рядом с местом собрания представителей избирательной кампании афганского президента Ашрафа Гани в провинции Парван.