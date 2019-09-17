При взрыве у места выступления президента Афганистана погибли более 20 человек

По меньшей мере 24 человека погибли, еще 31 человек получил ранения при взрыве рядом с местом собрания представителей избирательной кампании афганского президента Ашрафа Гани в провинции Парван.

Телеканал 1TV со ссылкой на источники в службе безопасности сообщает, что в действие было приведено магнитное взрывное устройство, прикрепленное к автомобилю, передает РИА «Новости».

По данным телеканала Tolo News, взрыв прогремел, когда Гани начал свою речь перед сторонниками. В результате взрыва он не пострадал.

По данным корреспондентов, находящихся на месте, мероприятие продолжается, несмотря на взрыв.

Кроме того, взрыв прогремел в Кабуле недалеко от здания посольства США.

В марте независимая избирательная комиссия Афганистана заявила, что выборы президента страны состоятся 28 сентября 2019 года.

Тогда запрещенная в России террористическая организация «Талибан» пригрозила сорвать выборы. Спецпредставитель генсека ООН выражал обеспокоенность, что их целью могут стать мирные граждане, участвующие в выборах.

В качестве кандидатов на высший государственный пост в республике зарегистрировались 18 человек, в том числе Ашраф Гани и Абдулла Абдулла, которые в 2014 году были главными соперниками в борьбе за президентское кресло.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с талибами о мирном урегулировании в Афганистане «мертвы».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что секретная сделка американского лидера с талибами улучшит отношения США с Россией.