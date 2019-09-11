Делать шаги навстречу России Трампу мешают теракты

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11 сентября, среда  |  Последнее обновление — 21:37  |  vz.ru
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«Грязная» энергетика даже в Германии оказалась не вреднее «чистой»Фото: Hans Blossey/Global Look Press
Громкие лозунги об «экологически чистой энергетике», столь распространенные сегодня в Европе, оказались пустой болтовней. Переход на ветряки и солнечные электростанции не привел к сокращению выбросов углекислого газа – а ведь ради этого и затевалась крайне дорогостоящая энергетическая реформа в Германии. Чем же вызван такой провал? Подробности...
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История «агента США» Смоленкова отвлекает от более важного

Тот самый особняк в США, который принадлежит мистеру и миссис Oleg & Antonina SmolenkovФото: Bright MLS
Американские СМИ активно раскручивают версию, что в непосредственной близости от высшего руководства России долгое время работал агент ЦРУ. Называется даже имя этого человека и сообщается, что в свое время он был эвакуирован в США. Насколько достоверны подобные спекуляции и на что в связи с этими публикациями стоило бы обратить внимание? Подробности...
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За что снова убили Гуфа

Тимати и Гуф разочаровали поклонниковФото: Тимати/Youtube
Музыкант Тимур Юнусов, больше известный как Тимати, удалил со своего аккаунта на YouTube клип на песню «Москва», которую он записал совместно с Алексеем Долматовым, более известным как Гуф. Почему песня вызвала ярость поклонников этих известных в молодежной среде музыкантов и какие выводы можно сделать из произошедшего? Подробности...
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В Европе призвали нарушить главное моральное табу

Пока теория поедания «человечины» привлекает больше создателей сериалов, а не диетологовФото: «Ганнибал», Sony Pictures Television
Профессор из Стокгольма Содерлунд буквально ошарашил мир призывом начать употреблять в пищу человеческое мясо. Чтобы не пропадало, так сказать. Похоже, эта идея останется маргинальной даже в самой Швеции. Но вряд ли случайно, что она возникла именно в этой стране. Скандинавское королевство не устает удивлять мир новациями в гуманитарной сфере. Что ни идея, то психологический вывих. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Борьба с мусором заставила забыть про ядерные ракеты

Андрей Кортунов, Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД)
Что сегодня больше угрожает существованию человечества – стратегические ядерные ракеты или одноразовые пластиковые пакеты? Здравый смысл подсказывает, что все-таки, скорее, ракеты. Подробности...

Выборы оказались хорошим лекарством для власти

Дмитрий Ольшанский, публицист
Парадокс в том, что московские выборы – с их протестным голосованием, умным голосованием, внезапным проигрышем тех, кто «по плану» должен был победить, – это хорошее лекарство для власти, сплошная польза, а вовсе не яд. Подробности...
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Москва со своими протестами стала похожа на Шарикова

Сергей Мардан, публицист
Когда базовые потребности удовлетворены, человеку всегда хочется чего-нибудь этакого. Это совсем не плохо. Я только предлагаю, чтобы базовые потребности в Москве не удовлетворялись опережающими темпами. Давайте как в остальной России. Подробности...
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      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
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              Дональд Трамп с президентом Афганистана Ашрафом Гани   11 сентября 2019, 21:00
              Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС
              Текст: Петр Акопов

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              18-ю годовщину терактов 11 сентября Кабул отметил ракетной атакой на район, в котором расположено американское посольство. А накануне США отменили подписание соглашения о выводе своих войск из Афганистана. Россия и Китай призывают США возобновить переговоры и подписать практически готовое соглашение. Уход американцев из Афганистана снимет хотя бы одну причину для разногласий США с Москвой и Пекином.

              При взрывах в среду в Кабуле никто не погиб. Но такой теракт на прошлой неделе унес жизни не только 11 афганских военных и одного американца, но и стала для Дональда Трампа поводом отменить подписание соглашения о выводе войск из Афганистана. 

              В минувшие выходные в Кэмп-Дэвиде могло быть подписано историческое соглашение (как минимум так бы его назвали сами участники и пресса) – об окончании оккупации Афганистана американцами. Понятно, что оно называлось бы не так откровенно: там были бы слова о мире и выводе войск в несколько этапов, восстановлении мира и прочем высоком. Но суть была бы именно такова – Трамп выполнил бы еще одно данное им предвыборное обещание, а многострадальный афганский народ (мало кто на планете воюет практически без остановки уже сорок лет) избавился бы от оккупационных войск. И может быть даже сумел бы потом договорится между собой о том, как жить дальше.

              Соглашение между США и талибами должно было быть подписано в ходе встречи Дональда Трампа с президентом Афганистана Ашрафом Гани и делегацией Талибана. Точнее, Исламского эмирата Афганистан, провозглашенного талибами еще в 1996 году, когда они взяли Кабул, выбив оттуда тех, кого в годы войны с советскими войсками у нас называли душманами.

              Да, Трамп подписал бы договор с властями пусть и непризнанного, но существующего государства.

              После начала американской агрессии 2001 года ни талибы, ни их государство не исчезло, они просто ушли из Кабула и провинциальных центров, сохраняя за собой контроль за частью территории страны. Сейчас они контролируют примерно половину Афганистана и не признают кабульские власти, справедливо считая их ставленниками оккупантов. Оккупанты же, убедившись, что победить талибов, то есть альтернативное афганское государство невозможно, давно уже пытаются уйти из Афганистана. Но все никак не могут оформить свой уход так, чтобы получить хоть какие-то гарантии сохранения там своего влияния.

              Трамп в ходе предвыборной кампании обещал вывести войска, и в прошлом году в Дохе начались переговоры с талибами. К концу августа соглашение было достигнуто. Детали его неизвестны,

              кроме того, что Штаты обязались бы вывести 5400 военнослужащих (из общего числа в 14000) в течении ближайших 5 месяцев. А остальные, видимо, выводились бы по мере продвижения переговоров между талибами и Кабулом о мирном урегулировании и формировании новой власти. В любом случае, подписание соглашение стало бы прорывом – США закончили бы 18-летнюю войну с талибами.

              О том, что на 9 сентября в Кэмп-Дэвиде планировалась подписание соглашение не было никому известно, Трамп сам рассекретил эту информацию накануне, 8-го числа, заявив, что никакой встречи не будет:

              «Втайне практически от всех, ключевые лидеры Талибана и отдельно президент Афганистана собирались встретиться со мной в Кэмп-Дэвиде в воскресенье. Сегодня вечером они должны были приехать в Соединенные Штаты. К сожалению, с целью создать ложные рычаги воздействия, они признались в нападении в Кабуле, в результате которого погиб один из наших великих солдат и еще 11 человек. Я немедленно отменил встречу и мирные переговоры. Со мной так нельзя».

              На следующий день Трамп повторил свое недавнее заявление о том, что мог бы быстро разгромить талибов, но только ценой гибели миллионов человек: «Мы могли бы нанести им военное поражение, если бы хотели, способами, о которых я говорить не буду. Ядерными». Но США не будут этого делать, сказал Трамп, потому что от этого погибли бы «миллионы и миллионы человек». А в понедельник, объясняя отмены встречи, он сказал, что «это была моя идея, отменить ее тоже было моей идеей. Я даже не обсуждал ее ни с кем». Потому что если талибы «не могут договориться о прекращении огня во время этих очень важных переговоров, то у них, вероятно, в любом случае нет возможности договориться о значимом соглашении».

              Отвечая на вопрос о дальнейших переговорах Трамп даже сказал, что «им конец, насколько я могу судить, им конец». При этом он не отказался от идеи вывести войска:

              «Мы служили полицейскими в Афганистане, и это не должно было быть работой наших великих и лучших на Земле солдат...  Мы хотели бы выйти, но мы выйдем в нужное время».

              Понятно, что теракт 6-го сентября стал лишь поводом для отмены соглашения. На Трампа давили его сотрудники, недовольны были и кабульские власти (переговоры с талибами вообще шли без их участия – ведь Исламский эмират Афганистан не признает ни президента Гани, ни какие-либо афганские правительственные структуры). Трамп в итоге поддался давлению. А чтобы показать, что он сам в доме хозяин, уволил своего советника Джона Болтона.

              Отставка Болтона назревала уже давно: его разногласия с Трампом множились и формально она не была связана со срывом соглашения по Афганистану. К тому же, Трампу было важно показать, что решение об отмене встречи в Кэмп-Дэвиде он принял самостоятельно, а не потому, что его отговорили. Отчасти так оно и есть – если Болтон хотел чтобы никакого соглашения вообще не было (потому что незачем американцам покидать Афганистан), то Трамп просто пытается выбрать наилучший момент для его подписания.  Он посчитал, что на фоне теракта в Кабуле пресса получит повод для атаки на Белый дом и его историческое соглашение будут больше ругать, чем хвалить. Поэтому слова Трампа о конце переговоров не значат ничего: в свое время Трамп, например, заявлял об отмене саммита с Ким Чен Ыном, чтобы потом передумать и провести «историческую встречу».

              В этот раз Трампу, конечно, хотелось приурочить подписание к годовщине терактов 9.11. Но от того, что это не получилось, для него ничего принципиально не меняется. Понятно, что Трамп хочет добиться уступок от талибов, но это невозможно. Так что речь идет просто об отсрочке, от которой ни он, ни талибы ничего не теряют. Они могут подписать соглашение в любой другой удобный момент. А вот нынешние кабульские власти, которые вроде бы выиграли от срыва соглашения (им оно очень не нравилось – но кто их спрашивает), на самом деле оказываются в подвешенной ситуации.

              Уже в конце этого месяца в Афганистане должны пройти президентские выборы – на той территории, которую контролируют власти.

              Проводить выборы после подписания соглашения с талибами бессмысленно.

              Ведь смысл соглашения в том, чтобы прекратить войну, начав вывод войск, на фоне которого талибы согласятся на переговоры с кабульскими властями. Если выборы проходят до признания талибов полноценным участником политического процесса, то они естественно, будут всячески им препятствовать. Хотя и без них выборы превращаются в соревнование между группами племен и народностей Афганистана. Если нынешняя кампания затянется на несколько месяцев, как чаще всего и бывало, это лишь ослабит кабульский режим и укрепит позиции талибов.

              Поэтому Трамп, конечно, подождет. Но для него важно чтобы не только соглашение о выводе войск, но и реальный вывод первой части американского контингента состоялись до начала финальной стадии американской предвыборной кампании. То есть до конца лета следующего года. Времени осталось немного.

              Но кроме внутриполитического аспекта, афганское урегулирование имеет для Трампа и большое внешнеполитическое значение. Трудно придумать более ясный миролюбивый жест в сторону России и Китая, которые с полным на то основанием считают, что плацдарм в Афганистане нужен американцам исключительно против русских и китайцев. Переубеждать их в том бесполезно. А вот приступив к реальному выводу войск Трамп покажет свой серьезный настрой на изменение американской стратегии глобального контроля всего и вся.

              И подтвердит, что является не интервенционистом, не глобалистом, а сторонником перестройки международных отношений, создания новой системы миропорядка, базирующейся на балансе сил великих держав, соперничающих между собой, но не проводящих военные интервенции в зоны жизненных интересов друг друга. Без ухода из Афганистана Москва и Пекин не поверят в искренное стремление Трампа к новому миропорядку.   

              Афганистан находится в центре Шанхайской организации сотрудничества, в которой теперь уже и Индия с Пакистаном, но является в ней всего лишь наблюдателем. Потому что страна, оккупированная американскими войсками, не может быть участником блока, в котором объединены страны, выступающие за то, чтобы азиатские дела решались самими азиатами. Понятно, что с уходом американцев из Афганистана (а он в лучшем случае займет два-три года), ситуация там сразу не наладится. Возможна как быстрая победа талибов с установлением ими контроля над всей территорией страны (с последующим бегством американцев из тех баз, которые они постараются сохранить за собой и после вывода войск), так и продолжение смуты и гражданской войны.

              Но есть и шансы на образование коалиционного правительства. И вот тут уже главную роль в подталкивании афганцев к миру возьмут на себя его соседи: Китай, Россия, Пакистан, Индия, Иран. Которые крайне заинтересованы в том, чтобы Афганистан стал полноценным членом ШОС, то есть суверенным и сохраняющим мир внутри себя государством.

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