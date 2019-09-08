Трамп отменил переговоры с талибами о прекращении огня в Афганистане

Президент США Дональд Трамп после теракта в Кабуле отменил тайные переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и лидерами запрещенной в России террористической организации «Талибан» по мирному урегулированию в республике.

«Втайне практически ото всех ключевые лидеры талибов (террористическая организация запрещена в России) и отдельно [от них] президент Афганистана собирались встретиться со мной в [загородной резиденции президента США] Кэмп-Дэвиде. Они прибыли в Соединенные Штаты сегодня вечером», – сообщил Трамп в своем Twitter.

«К сожалению, с целью создания ложных рычагов давления они [талибы] признались в нападении в Кабуле, в результате которого погиб один из наших великих солдат и еще 11 человек. Я немедленно отменил встречу и отказался от мирных переговоров (между сторонами, в которых принимали участие США)», – добавил глава Белого дома.

«Что это за люди, которые убивают так много [людей], чтобы, по-видимому, укрепить свои позиции на переговорах? Они этого не добились, а сделали только хуже! Если они не могут договориться о прекращении огня на время этих очень важных мирных переговоров и даже убивают 12 невинных человек, то у них, вероятно, в любом случае нет способностей договариваться о более значимом соглашении», – отметил Трамп.

«Сколько еще десятилетий они готовы сражаться?» – добавил глава Белого дома.

Напомним, 30 августа стало известно, что представители России примут участие в церемонии подписания соглашения между (запрещенным в России террористическим) движением «Талибан» и США.

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