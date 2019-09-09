Трамп объявил о «смерти» переговоров с талибами о мире в Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с представителями запрещенной в России террористической организации «Талибан» о мирном урегулировании в Афганистане «мертвы».

Перед вылетом в штат Северная Каролина Трамп подчеркнул, что лично принял решение отменить встречу с лидерами запрещенной в России террористической организации «Талибан» и президентом Афганистана Ашрафом Гани 8 сентября в Кэмп-Дэвиде, передает ТАСС.

При этом глава Белого дома выразил мнение, что переговоры с представителями запрещенной в России террористической организации «Талибан» о мирном урегулировании в Афганистане «мертвы». «По моему мнению, они мертвы», – сказал Трамп Reuters.

По его словам, США «хотели бы уйти» из Афганистана, но сделают это «в нужное время».

Накануне Трамп объявил об отмене переговоров с представителями запрещенной в России террористической организации «Талибан» о прекращении огня в Афганистане.

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