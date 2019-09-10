Эксперт объяснил заявление Трампа о «смерти» переговоров по Афганистану

«Талибан» переиграл, устроив взрыв, чтобы зачем-то еще раз продемонстрировать свою силу, умение вести переговоры с этой позиции. Это было большой глупостью», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Эдуард Лозанский. Так он прокомментировал воинственные заявления президента США по Афганистану.

«Все двигалось в нужном направлении. Более того, известно даже, что Дональд Трамп собирался пригласить талибов в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид. Это вообще кажется неслыханным, это было бы как информационная бомба мегатонного размера, так как в Кэмп-Дэвид обычно приглашают самых известных лидеров. А «Талибан», с которым Америка ведет войну вот уже 18 лет, это уникальный случай», – подчеркнул президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

Однако накануне Трамп объявил об отмене переговоров с представителями запрещенной в России террористической организации «Талибан» и президентом Афганистана Ашрафом Гани. Президент США подчеркнул, что лично принял решение об отмене встречи. Переговоры о мирном урегулировании в Афганистане «мертвы», заявил Трамп во вторник в комментарии Reuters. Американский лидер подчеркнул: США «хотели бы уйти» из Афганистана, но сделают это «в нужное время». Напомним, что переговоры американских представителей с талибами идут с осени 2018 года в столице Катара Дохе; прошли уже девять раундов.

Заявление Трампа о сворачивании переговоров и оставлении войск вызвало тревогу в Москве и Пекине. Спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил о надежде на возрождение переговорного процесса США и талибов, так как достижение соглашения важно с точки зрения урегулирования ситуации в Афганистане. Китай выступает за полный вывод иностранных войск из Афганистана, а также призывает США и «Талибан» продолжить переговоры, чтобы создать условия для окончательного урегулирования в стране – заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин, которую цитировал ТАСС.

По оценке Эдуарда Лозанского, непосредственной причиной решения Трампа стала гибель американского военного в Афганистане, и возможно, недавний взрыв в Кабуле, в котором обвиняют талибов.

«Надо вспомнить, что «Талибан» был сформирован благодаря тем же американцам, которые использовали его в борьбе против Советского Союза», – отметил Лозанский. Вместе с тем, радикальное движение ведет собственную игру, и в данный момент переиграло, пытаясь доказать свое право вести диалог с позиции силы, отметил эксперт.

«Но я не думаю, что переговоры окончательно прекращены. Просто они должны быть отложены, пока утихнут волны от этого взрыва, пока они не успокоятся. Думаю, месяца через три, к этому опять вернутся», – прогнозирует Лозанский. Как отмечали эксперты, прекращение американского военного присутствия в Афганистане было одним из предвыборных обещаний Трампа в ходе кампании 2016 года. С другой стороны, вывод войск США и их союзников является стратегической целью талибов.

Учитывая явный интерес Москвы и Пекина в мирном разрешении афганского вопроса, можно прогнозировать появление трехстороннего формата США – Россия – Китай по Афганистану, полагает Лозанский. «Это одна из возможностей разморозить афгано-американские отношения», – полагает эксперт.

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