В России выразили надежду на возрождение переговоров США и талибов

Спецпредставитель президента по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил о надежде на возрождение переговорного процесса США и талибов, так как достижение соглашения важно с точки зрения урегулирования ситуации в Афганистане.

«Мы сожалеем, что процесс приостановлен. Мы все-таки думаем, что он не мертв, а приостановлен. Эмоции высоки, зашкаливают с обеих сторон, но тем не менее, как нам кажется, через какой-то промежуток времени стороны вернутся и продолжат процесс переговоров и завершение сделки», – сказал Кабулов, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что в Москве это соглашение рассматривали «как важный шаг, открывающий дорогу к национальному примирению и последующему всеобъемлющему урегулированию афганского кризиса».

«Поэтому рассчитываем, что это произойдет в конечном итоге», – заключил Кабулов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с представителями запрещенной в России террористической организации «Талибан» о мирном урегулировании в Афганистане «мертвы».