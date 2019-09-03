В столице Афганистана взлетел на воздух «джихадмобиль»

Жертвами мощного взрыва, прогремевшего в жилом квартале Кабула, стали не менее пяти человек, еще около 50 получили ранения, сообщил телеканал TOLOnews.

По данным МВД Афганистана, на воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль. После этого произошло возгорание стоящей рядом цистерны с горючим. В результате повреждения получили многие жилые дома, передает ТАСС.

По данным телеканала, ответственность за взрыв взяло на себя запрещенное в России террористическое движение «Талибан». Также сообщается, что после взрыва в Кабуле началась стрельба.

Напомним, 29 августа президент США Дональд Трамп отказался выводить американские войска из Афганистана после сделки с «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация). В тот же день в Афганистане погиб американский военный.

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