Москва назвала клеветой обвинения в «возросшей шпионской активности» в Швейцарии

МИД назвал бездоказательными сообщения СМИ о том, что в Швейцарии якобы возросла «шпионская активность» России.

Речь идет об интервью на одном из швейцарских телеканалов, где мужчина, называющий себя советским и российским разведчиком-нелегалом Сергеем Жирновым, говорит о возросшей «шпионской активности» России в Швейцарии за последние 20 лет, передает РИА «Новости».

В МИД заметили, что герой интервью ни одного доказательства своих слов не предъявил, заявления Жирнова названы клеветническими.

Дипломаты отметили, что эти измышления, «абсурдные и не поддающиеся проверке», наносят ущерб отношениям двух стран.

«Призываем канал быть избирательнее в выборе источников, чтобы не вводить в заблуждение швейцарскую аудиторию», – говорится в сообщении МИД.

Также в ведомстве выразили сожаление, что телеканал «пошел по пути реанимирования муссировавшейся в СМИ Швейцарии темы российского шпионажа» в 2018 году.

«Характерно, что год назад «медийный скандал» был «раздут» с целью насадить образ врага в лице Москвы, запугать обычных граждан мнимой российской угрозой. В ноябре 2018 года после проведения межведомственных консультаций вопрос был урегулирован», – отметили дипломаты.

Также в ведомстве указали, что на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД России и Швейцарии в ноябре 2018 года стороны официально закрыли «шпионскую страницу» в отношениях.

Напомним, в октябре 2018 года власти Швейцарии разрешили уголовное преследование двух россиян в связи с приписываемыми им попытками шпионажа, а в сентябре того же года посла Швейцарии Ива Росье вызывали в российский МИД в связи с нагнетанием «шпиономании».