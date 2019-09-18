В российских сырах найдены нитраты

«Росконтроль» провел проверку российских твердых сыров нескольких популярных брендов, обнаружив во всех нитраты.

Горечь в послевкусии и нетипичный привкус был найден у сыров «ВкусВилл», «Магнит», «Сыробогатов» и «Каждый день», говорится на сайте «Росконтроля».

Нитраты в остаточных количествах найдены во всех образцах, но их уровень не превысил допустимый, добавили в журнале. При этом это было указано в маркировке только двух сыров – «Каждый день» и «Магнит».

Наибольшее количество кальция нашли у сыра «Первым делом», а самым соленым назван сыр «Ровеньки».

Ранее «Росконтроль» нашел в венских сосисках кишечную палочку.

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