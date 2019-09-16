«Росконтроль» нашел в венских сосисках кишечную палочку

«Росконтроль» исследовал популярные марки венских сосисок брендов «Рублевский», «Клинский», «Микоян», «МясновЪ/Черкизово», «Вкусвилл», «Снежана» и «Каждый день» и обнаружил в некоторых из них кишечную палочку и неуказанные ингредиенты.

В сообщении на сайте «Росконтроля» указано, что в образцах марок «Рублевский» и «Каждый день» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, поэтому данные продукты были внесены в черный список.

В продукции всех брендов были обнаружены ингредиенты, не указанные в составе. В сосисках от «Мясновъ/Черкизово» обнаружили свиную шкуру, а в «Клинских» нашли изолят соевого белка и крахмал.

В брендах «Снежана», «Микоян», «Каждый день» и «Рублевский» жира было гораздо меньше, чем было указано в маркировке. А в сосисках «Мясновъ/Черкизово» больше.

Напомним, в пятницу «Росконтроль» нашел в российской треске минтай и яд.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД